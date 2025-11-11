Автомобиль на скорости врезался в стену в туннеле "Яфе Ноф" в Иерусалиме

Крайне тяжелая авария произошла около полудня в Иерусалиме: автомобиль на полной скорости врезался в бетонную стену туннеля "Яфе Ноф" на шоссе 16. От удара машина сильно разрушилась, водитель автомобиля, мужчина в возрасте около 60 лет получил критические множественные травмы.

Чтобы максимально безопасно извлечь пострадавшего из искореженного кузова, потребовались усилия спасателей со специальным оборудованием. В критическом состоянии пострадавший был эвакуирован в больницу "Шаарей-Цедек", медики не прекращают реанимации.

Полиция расследует обстоятельства аварии. Из-за ДТП возникли многокилометровые пробки во всем районе.