Дело о военной прокуратуре: судьи БАГАЦа предложили компромисс

Судьи Верховного суда предложили компромисс по вопросу о назначении лица, контролирующего расследование дела о военной прокуратуре.

Согласно предложению судьи Вильнер, стороны выберут отставного судью Верховного суда, либо судьи, разбиравшие дело, на свое усмотрение выберут действующего окружного судью. Еще одно предложение, представленное сторонам – выбрать на должность представителя Управления ценных бумаг или Антимонопольного управления.

Стороны должны представить свой ответ не позднее 17:00.

Судьи сделали компромиссное предложение после более чем трехчасового заседания. Как сообщалось ранее, Речь идет о двух апелляциях, поданных против решения по вопросу о контроле за ходом расследования.

Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сложила с себя полномочия контролирующего расследования лица. Это было сделано после того, как юридический советник министерства юстиции Яэль Котик опубликовала заключение, согласно которому Гали Баарав-Миара находится в состоянии конфликта интересов. Юрсоветник правительства передала контроль за ведением этого дела государственному прокурору Амиту Айсману.

В свою очередь, министр юстиции Ярив Левин объявил о назначении отставного судьи Ашера Кулы на должность контролирующего.

10 ноября юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ на петиции, касающиеся назначения Ашера Кулы ответственным за расследование.

В документе высказывается точка зрения, согласно которой министр юстиции Ярив Левин не имеет полномочий для назначения собственного кандидата, который будет контролировать ход расследования. По ее словам, этот шаг продиктован политическими мотивами и может нанести ущерб общественному доверию.

Апелляции, которые рассматриваются БАГАЦем, поданы против обоих решений.

Судьи пришли к заключению, согласно которому юридический советник правительства, государственный прокурор и отставной судья Кула не могут быть теми, кто контролирует ход расследования. Сторонам предстоит принять решение или предоставить суду принять решение.