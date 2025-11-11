Дело о военной прокуратуре: судьи БАГАЦа предложили компромисс
Судьи Верховного суда предложили компромисс по вопросу о назначении лица, контролирующего расследование дела о военной прокуратуре.
Согласно предложению судьи Вильнер, стороны выберут отставного судью Верховного суда, либо судьи, разбиравшие дело, на свое усмотрение выберут действующего окружного судью. Еще одно предложение, представленное сторонам – выбрать на должность представителя Управления ценных бумаг или Антимонопольного управления.
Стороны должны представить свой ответ не позднее 17:00.
Судьи сделали компромиссное предложение после более чем трехчасового заседания. Как сообщалось ранее, Речь идет о двух апелляциях, поданных против решения по вопросу о контроле за ходом расследования.
Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сложила с себя полномочия контролирующего расследования лица. Это было сделано после того, как юридический советник министерства юстиции Яэль Котик опубликовала заключение, согласно которому Гали Баарав-Миара находится в состоянии конфликта интересов. Юрсоветник правительства передала контроль за ведением этого дела государственному прокурору Амиту Айсману.
В свою очередь, министр юстиции Ярив Левин объявил о назначении отставного судьи Ашера Кулы на должность контролирующего.
10 ноября юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ на петиции, касающиеся назначения Ашера Кулы ответственным за расследование.
В документе высказывается точка зрения, согласно которой министр юстиции Ярив Левин не имеет полномочий для назначения собственного кандидата, который будет контролировать ход расследования. По ее словам, этот шаг продиктован политическими мотивами и может нанести ущерб общественному доверию.
Апелляции, которые рассматриваются БАГАЦем, поданы против обоих решений.
Судьи пришли к заключению, согласно которому юридический советник правительства, государственный прокурор и отставной судья Кула не могут быть теми, кто контролирует ход расследования. Сторонам предстоит принять решение или предоставить суду принять решение.