ЦАХАЛ взорвал туннель, где в 2014 году был убит Адар Голдин. Видео

Через несколько часов после возвращения останков убитого террористами во время гуманитарной паузы в операции "Нерушимая скала" лейтенанта ЦАХАЛа Адара Голдина силы ЦАХАЛа взорвали шахту туннеля, где Адар 11 лет назад был убит и откуда было похищено его тело.

Адар Голдин был похоронен сегодня на военном кладбище в Кфар-Сабе. Десятки тысяч израильтян собрались в городе, чтобы проводить его в последний путь и поддержать семью Голдин.