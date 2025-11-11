ЦАХАЛ взорвал туннель, где в 2014 году был убит Адар Голдин. Видео
время публикации: 11 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 14:08
Через несколько часов после возвращения останков убитого террористами во время гуманитарной паузы в операции "Нерушимая скала" лейтенанта ЦАХАЛа Адара Голдина силы ЦАХАЛа взорвали шахту туннеля, где Адар 11 лет назад был убит и откуда было похищено его тело.
Адар Голдин был похоронен сегодня на военном кладбище в Кфар-Сабе. Десятки тысяч израильтян собрались в городе, чтобы проводить его в последний путь и поддержать семью Голдин.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 11 ноября 2025