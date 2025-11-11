x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 11:31
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Режим чрезвычайного положения в тюрьмах будет снова продлен

время публикации: 11 ноября 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 10:56
Режим чрезвычайного положения в тюрьмах будет снова продлен
Chaim Goldberg/Flash90

Парламентская комиссия по национальной безопасности утвердила просьбу правительства о продлении режима чрезвычайного положения в тюрьмах. Режим чрезвычайного положения позволяет отступать от соблюдения закона о выделении минимальной площади проживания в тюрьмах и следственных изоляторах страны.

По данным Службы тюрем, в настоящий момент в Израиле в пенитенциарных заведениях содержится 22441 человек, что на 6088 больше, чем до 7 октября 2023 года.

9272 заключенных из общего количества это заключенные за преступления против безопасности государства, 13169 – уголовные заключенные.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2024

Режим чрезвычайного положения в тюрьмах продлен до 31 июля 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

СМИ: ведомство Бен-Гвира предлагает дать отпуска заключенным, чтобы разгрузить тюрьмы для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

Отбывающий четыре пожизненных срока серийный убийца в четвертый раз женился в тюрьме