Режим чрезвычайного положения в тюрьмах будет снова продлен

Парламентская комиссия по национальной безопасности утвердила просьбу правительства о продлении режима чрезвычайного положения в тюрьмах. Режим чрезвычайного положения позволяет отступать от соблюдения закона о выделении минимальной площади проживания в тюрьмах и следственных изоляторах страны.

По данным Службы тюрем, в настоящий момент в Израиле в пенитенциарных заведениях содержится 22441 человек, что на 6088 больше, чем до 7 октября 2023 года.

9272 заключенных из общего количества это заключенные за преступления против безопасности государства, 13169 – уголовные заключенные.