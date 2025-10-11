Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера: "Борьба еще не окончена"

Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, выступила с заявлением от имени семей заложников в преддверии субботнего массового митинга в Тель-Авиве, заявив, что они не прекратят борьбу, пока все заложники не вернутся домой.

Ранее ХАМАС сообщил, что могут возникнуть трудности с обнаружением останков всех убитых заложников.

"Это 763-й день, когда наши близкие удерживаются ХАМАСом, но скоро они вернутся к нам, – сказала Эйнав Ценгаукер. – Мое волнение огромно. Весь израильский народ, как и я, хочет, чтобы заложники вернулись домой, и с нетерпением ждёт, когда увидит их всех".

"Борьба еще не окончена, – сказала Эйнав Зангаукер. – Мы ни на мгновение не забываем об огромной цене, заплаченной израильским народом. Почти 2000 человек были убиты с 7 октября. Наши сердца навсегда с вами, а наша благодарность – всем солдатам".

Семьи выступили с этим заявлением, когда на площади в Тель-Авиве начали собираться люди, ожидается, что сегодняшний митинг посетят десятки тысяч людей.