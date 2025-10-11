x
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
последняя новость: 18:02
11 октября 2025
Израиль

Палестинских заключенных, подлежащих освобождению, перевезли в другие тюрьмы

Газа
Заложники
ШАБАС
время публикации: 11 октября 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 17:42
Палестинских заключенных, подлежащих освобождению, перевезли в другие тюрьмы
Jamal Awad/Flash90

Сотрудники служб безопасности перевезли палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАСом, в тюрьмы "Офир" и "Кциот", сообщает Управление тюрем Израиля (ШАБАС).

10 октября в соответствии с решением правительства, утвердившим сделку по освобождению удерживаемых террористами в секторе Газы заложников в обмен на палестинских заключенных, и в соответствии с требованиями израильского законодательства, министерство юстиции опубликовало список заключенных, которые будут освобождены в обмен на заложников.

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db.

