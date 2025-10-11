СМИ: Израиль отказался освободить двух врачей, задержанных в Газе

Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу CNN, что Израиль уведомил посредников об отказе освободить двух врачей, задержанных в Газе во время войны, Хусама Абу Сафию и Маруана аль-Хамса, сообщает Times of Israel.

Они считаются одними из старейших сотрудников системы здравоохранения в секторе Газы, а их арест вызвал международное осуждение и призывы к их немедленному освобождению со стороны правозащитных организаций. Абу Сафия был задержан в декабре прошлого года, а аль-Хамс – в июле этого года.

Представители служб безопасности ранее сообщали, что некоторые врачи в больницах Газы "действуют от имени ХАМАСа и помогают боевикам организации", но без конкретных подробностей относительно Абу Сафии и аль-Хамса.