Командующий CENTCOM и спецпосланник США посетили позиции ЦАХАЛа в Газе
время публикации: 11 октября 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 15:27
В субботу, 11 октября, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетил позиции ЦАХАЛа в секторе Газы вместе с командующим Центральным командованием Армии США Брэдом Купером.
Согласно сообщению, они хотели удостовериться, что отход сил ЦАХАЛа из Газы, являющийся одним из условия освобождения заложников, был выполнен.