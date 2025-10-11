Командующий CENTCOM и спецпосланник США посетили позиции ЦАХАЛа в Газе

В субботу, 11 октября, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетил позиции ЦАХАЛа в секторе Газы вместе с командующим Центральным командованием Армии США Брэдом Купером.

Согласно сообщению, они хотели удостовериться, что отход сил ЦАХАЛа из Газы, являющийся одним из условия освобождения заложников, был выполнен.