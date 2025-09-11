ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший из Йемена

ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили БПЛА, летевший из Йемена. Тревога не была активирована, так как угрозы падения фрагментов ракеты или беспилотника не возникло.

Рано утром 11 сентября в Араве и Негеве прозвучала тревога "Цева адом". Тревога была слышна в районах Мицпе Рамон, Паран, Ар а-Негев и др. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало. ЦАХАЛ уведомил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами.