11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
последняя новость: 15:51
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший из Йемена

Йемен
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
Беспилотники
время публикации: 11 сентября 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 15:06
ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший из Йемена
Соцсети

ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили БПЛА, летевший из Йемена. Тревога не была активирована, так как угрозы падения фрагментов ракеты или беспилотника не возникло.

Рано утром 11 сентября в Араве и Негеве прозвучала тревога "Цева адом". Тревога была слышна в районах Мицпе Рамон, Паран, Ар а-Негев и др. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало. ЦАХАЛ уведомил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами.

Израиль
