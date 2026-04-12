Комиссия Груниса одобрила назначение Романа Гофмана главой "Мосада"

Возглавляемая бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом комиссия по назначению на высшие государственные посты одобрила кандидатуру генерал-майора Романа Гофмана на пост главы службы внешней разведки ("Мосад"). Решение принято большинством голосов, Грунис проголосовал против.

В течение последних двух лет Гофман является военным секретарем главы правительства и входит в ближайшее окружение Биньямина Нетаниягу. После одобрения комиссии премьер-министр подписал указ о назначении. Гофман вступит в новую должность 2 июня 2026 года.

Напомним, 4 декабря 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад". Он должен сменить действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Роман Гофман – уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В сообщении канцелярии главы правительства Израиля о решении назначить Гофмана на пост главы "Мосада" отмечалось, что он прошел длинный путь в ЦАХАЛе: служил бойцом и командиром в бронетанковых войсках, командиром 75-го батальона 7-й бригады 7, офицером оперативного отдела дивизии "Гааш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион" и 7-й бронетанковой бригады, командовал 210-й дивизией "А-Башан", возглавлял Центр сухопутной подготовки, затем был начальником штаба координатора правительства на территориях, а в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра.

В заявлении канцелярии подчеркивалось, что назначение Гофмана на должность военного секретаря в разгар "Войны возрождения" (войны "Железные мечи") показало его "исключительные профессиональные способности" – от быстрого вхождения в должность до непосредственного участия и координации работы по семи фронтам войны. Гофман находился в постоянном контакте со всеми израильскими разведслужбами, в особенности с "Мосадом". Согласно тексту сообщения, Гофман проявил "креативность, инициативность, хитрость, глубокое знание противника, абсолютную конфиденциальность и умение хранить тайну".

В марте 2025 года военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним. Операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу. Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах.

Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности. По подозрению военной полиции, Роман Гофман превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.