12 апреля 2026
|
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Комиссия Груниса одобрила назначение Романа Гофмана главой "Мосада"

Репатриация
ЦАХАЛ
"Мосад"
время публикации: 12 апреля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 22:12
Chaim Goldberg/Flash90

Возглавляемая бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом комиссия по назначению на высшие государственные посты одобрила кандидатуру генерал-майора Романа Гофмана на пост главы службы внешней разведки ("Мосад"). Решение принято большинством голосов, Грунис проголосовал против.

В течение последних двух лет Гофман является военным секретарем главы правительства и входит в ближайшее окружение Биньямина Нетаниягу. После одобрения комиссии премьер-министр подписал указ о назначении. Гофман вступит в новую должность 2 июня 2026 года.

Напомним, 4 декабря 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад". Он должен сменить действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Роман Гофман – уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В сообщении канцелярии главы правительства Израиля о решении назначить Гофмана на пост главы "Мосада" отмечалось, что он прошел длинный путь в ЦАХАЛе: служил бойцом и командиром в бронетанковых войсках, командиром 75-го батальона 7-й бригады 7, офицером оперативного отдела дивизии "Гааш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион" и 7-й бронетанковой бригады, командовал 210-й дивизией "А-Башан", возглавлял Центр сухопутной подготовки, затем был начальником штаба координатора правительства на территориях, а в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра.

В заявлении канцелярии подчеркивалось, что назначение Гофмана на должность военного секретаря в разгар "Войны возрождения" (войны "Железные мечи") показало его "исключительные профессиональные способности" – от быстрого вхождения в должность до непосредственного участия и координации работы по семи фронтам войны. Гофман находился в постоянном контакте со всеми израильскими разведслужбами, в особенности с "Мосадом". Согласно тексту сообщения, Гофман проявил "креативность, инициативность, хитрость, глубокое знание противника, абсолютную конфиденциальность и умение хранить тайну".

В марте 2025 года военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним. Операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу. Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах.

Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности. По подозрению военной полиции, Роман Гофман превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
