Вооруженное нападение в Хадере, мужчина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о вооруженном нападении на мужчину на улице а-Гиборим в Хадере. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 50 лет, получившему тяжелые ножевые ранения.

После оказания неотложной помощи пострадавший был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере, он в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция расследует обстоятельства происшествия.