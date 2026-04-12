x
12 апреля 2026
12 апреля 2026
12 апреля 2026
последняя новость: 10:24
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Госпрокуратура частично удовлетворила просьбу Нетаниягу по отмене выступлений в суде

время публикации: 12 апреля 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 09:30
Госпрокуратура частично удовлетворила просьбу Нетаниягу по отмене выступлений в суде
Государственная прокуратура Израиля сообщила, что не возражает против просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу отменить его выступления в суде на предстоящей неделе. Вместе с тем в прокуратуре указали, что просьба об отмене дачи показаний и на следующей неделе будет рассмотрена отдельно.

Накануне Нетаниягу попросил отменить допросы в окружном суде на ближайшие две недели. В письме, направленном в суд премьер-министр мотивировал свою просьбу "событиями, связанными в безопасностью и внешней политикой в контексте драматических потрясений, коснувшихся региона и всего мира в последние недели".

Речь идет о просьбе отменить четыре заседания, так как два отменяются автоматически из-за Дня памяти павших и Дня независимости.

9 апреля судьи объявили о возобновлении рутинной работы судебной системы и о возобновлении судебного процесса по делам, в которых премьер-министр Нетаниягу является одним из обвиняемых.

Этот процесс на данный момент находится на последнем этапе перекрестного допроса.

