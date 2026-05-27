Открытый чемпионат Франции. Новак Джокович вышел в третий раунд
время публикации: 27 мая 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 21:50
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Новак Джокович победил француза Валантена Руайе 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.
Россиянин Андрей Рублев победил аргентинца Уго Карабелли Камило 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.
Россиянин Карен Хачанов одолел аргентинца Марко Трунгеллити 7:5, 5:7, 6:1, 7:6.
Испанец Алехандро Давидович Фокина проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте 6:4, 6:7, 1:6, 3:6.
Ссылки по теме