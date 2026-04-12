МИД Израиля прокомментировал итоги переговоров в Пакистане: Иран не намерен разоружаться

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало итоги американо-иранских переговоров в Пакистане.

В сообщении, опубликованном в официальном блоге министерства в соцсети Х, говорится, что режим иранских аятолл по-прежнему отказывается сворачивать ядерную программу. "Вместо выполнения требований по разоружению Тегеран добивается финансовых уступок и угрожает перекрыть Ормузский пролив", – говорится в публикации.

Сообщение заканчивается предостережением: "Только представьте, что произойдет, если этот террористический режим получит ядерное оружие…"