Пять человек пострадали в аварии на 6-м шоссе
время публикации: 12 августа 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 23:34
На 6-м шоссе, возле развязки Эяль, перевернулся легковой автомобиль. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в этой аварии пострадали пять человек, состояние двоих тяжелое.
Тяжелые травмы получили 36-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще два человека, 7-летняя девочка и 70-летняя женщина получили травмы средней тяжести, еще один человек пострадал легко.
Пострадавшие доставлены в больницы "Меир" и "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
