Пять человек пострадали в аварии на 6-м шоссе

На 6-м шоссе, возле развязки Эяль, перевернулся легковой автомобиль. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в этой аварии пострадали пять человек, состояние двоих тяжелое.

Тяжелые травмы получили 36-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще два человека, 7-летняя девочка и 70-летняя женщина получили травмы средней тяжести, еще один человек пострадал легко.

Пострадавшие доставлены в больницы "Меир" и "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.