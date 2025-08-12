ЦАХАЛ разрушил в Хан-Юнисе здание, из которого велся минометный обстрел. Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в секторе Газы. Бойцы 188-й бригады на западе Хан-Юниса разрушили здание, из которого велся минометный обстрел.

В районе Дир аль-Балаха, в центре сектора, 11 августа израильские ВВС атаковали группу боевиков "Исламского джихада", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 7-й бригады и бригады "Нахаль" действуют на севере и в центре сектора Газы, уничтожая боевиков и разрушая террористическую инфраструктуру.