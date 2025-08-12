x
12 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ разрушил в Хан-Юнисе здание, из которого велся минометный обстрел. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 августа 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 12:33
ЦАХАЛ разрушил в Хан-Юнисе здание, из которого велся минометный обстрел. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в секторе Газы. Бойцы 188-й бригады на западе Хан-Юниса разрушили здание, из которого велся минометный обстрел.

В районе Дир аль-Балаха, в центре сектора, 11 августа израильские ВВС атаковали группу боевиков "Исламского джихада", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 7-й бригады и бригады "Нахаль" действуют на севере и в центре сектора Газы, уничтожая боевиков и разрушая террористическую инфраструктуру.

Израиль
