ЦАХАЛ разрушил в Хан-Юнисе здание, из которого велся минометный обстрел. Видео
время публикации: 12 августа 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 12:33
Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в секторе Газы. Бойцы 188-й бригады на западе Хан-Юниса разрушили здание, из которого велся минометный обстрел.
В районе Дир аль-Балаха, в центре сектора, 11 августа израильские ВВС атаковали группу боевиков "Исламского джихада", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы 7-й бригады и бригады "Нахаль" действуют на севере и в центре сектора Газы, уничтожая боевиков и разрушая террористическую инфраструктуру.
