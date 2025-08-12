Спасатели на вертолете эвакуировали сломавшего ногу у водопада Джалабун туриста

Экипаж спасательной бригады "Лаава" на вертолете эвакуировал туриста, сломавшего ногу в районе водопада Джалабун. Первыми к пострадавшему прибыли сотрудники спасательной службы, однако из-за сложных условий на местности наземная эвакуация была невозможной.

Тогда спасатели вызвали вертолет полицейского авиационного подразделения. Пострадавший был закреплен на специальных носилках, вместе с парамедиком его подняли с места происшествия и перенесли к точке эвакуации, где он был передан медикам для дальнейшего оказания помощи.

Напомним, что в связи с экстремальной жарой большинство туристических маршрутов на природе закрыты. Список закрытых маршрутов опубликован на сайте Управления природы и парков.