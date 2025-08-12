x
12 августа 2025
Израиль

Из-за роста предложения цены на продукты на рынках Газы снизились на 80%

время публикации: 12 августа 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 19:45
Из-за роста предложения цены на продукты на рынках Газы снизились на 80%
Ali Hassan/Flash90

Существенное снижение цен на продукты на рынках в секторе Газы свидетельствует об улучшении доступа к продовольствию. Цены на сахар, картофель и огурцы значительно снизились в сравнении с началом месяца, сообщает "Исраэль а-Йом".

Так, на рынке в Дир эль-Балахе сахар, который стоил неделю назад 260 шекелей за килограмм, продается по 45 шекелей за килограмм. Огурцы подешевели вдвое – с 70 шекелей за килограмм до 35 шекелей, картофель, стоивший в начале месяца 60 шекелей за килограмм, продается по 25 шекелей за кг.

Мука, стоившая в начале августа 20-30 шекелей за кг, продается по 16 шекелей, коричневая чечевица подешевела с 30 шекелей до 15 шекелей за кг, рис подешевел с 40 шекелей за кг до 20-25 шекелей.

Помидоры при этом по-прежнему стоят 80-100 шекелей за кг, перец – 130-140 шекелей, макароны – 16-20 шекелей за кг, сыр – 40 шекелей за кг, булгур – 15 шекелей за кг и тхина – 30-35 шекелей за кг. То есть, несмотря на снижение цен, цены на продукты остаются высокими. Речь идет, повторим, о рыночных ценах, поскольку гуманитарная помощь распространяется бесплатно.

