"Кан": по указанию министра юстиции сменены замки в тель-авивском офисе юрсоветницы правительства

Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотрудники канцелярии юридической советницы правительства, придя утром на работу, не смогли открыть дверь офиса, так как их ключи не подходили к замку.

В канцелярии юридической советницы правительства утверждают, что замки в их офисе, находящемся в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве, были сменены по прямому указанию министра юстиции Ярива Левина.

Источники в окружении Ярива Левина заявляют, что помещение принадлежит министерству юстиции. Этим помещением было разрешено временно пользоваться Гали Баарав-Миара по ее личной просьбе. Но несколько дней назад Левин предупредил, что намерен забрать помещение, с чем юридическая советница не согласилась.