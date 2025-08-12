Нетаниягу обратился к иранцам: "Жажда воды в Иране сравнима с жаждой свободы. Боритесь за свободу"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением к иранцам и предложил помощь Израиля в преодолении кризиса с питьевой водой. Он подчеркивает, что иранское правительство несет полную ответственность за инфляцию, дефицит электроэнергии и дефицит воды.

"Привет из Иерусалима гордому народу Ирана, – начал свое обращение Нетаниягу. – Ваши лидеры навязали нам войну – и жалко проиграли. Они постоянно лгут, но в некоторых случаях и они все же говорят правду. Несколько дней назад президент Ирана сказал: "У нас проблемы с водой, электричеством, деньгами и инфляцией. С чем только у нас нет проблем. В сентябре или в октябре в наших дамбах не будет воды". И он прав. Все рушится. В эту жуткую летнюю жару у вас даже нет чистой холодной воды, чтобы дать своим детям".

"Какое лицемерие! – продолжил Нетаниягу. – Какое пренебрежение иранским народом! Вы не заслуживаете так жить. Ваши дети этого не заслуживают. Но у меня отличные новости: Израиль №1 по переработке воды во всем мире. Мы перерабатываем 90% наших сточных вод. Мы – ведущая в мире страна по опреснению воды. И мы точно знаем, что нужно делать, поэтому Иран тоже может получить вдоволь воды".

Далее глава правительства напоминает, что почти 10 лет назад он открыл Telegram-канал на фарси, чтобы обучать иранцев управлению водными ресурсами, и почти мгновенно к каналу присоединились 100 тысяч иранцев. "Жажда воды в Иране сравнима только с жаждой свободы, – подчеркнул Нетаниягу. – И вот вам хорошие новости: в ту же минуту, когда ваша страна станет свободной, ведущие эксперты в сфере водоснабжения из Израиля придут в каждый иранский город, принося наши передовые технологии и наработки. Мы поможем Ирану перерабатывать воду, мы поможем Ирану опреснять воду".

"Как это будет выглядеть? Представьте себе, что вы вновь будете кататься на водных лыжах на дамбе Карадж с вашими семьями. Представьте, как вы идете рука об руку со своей любимой возле полноводной реки в Фарахзаде – реки, которая сейчас полностью пересохла. Представьте, что засохшие деревья в Ниаваране и Дарбанде будут поливать тем же количеством воды, каким поливают деревья в укреплениях КСИР. Представьте восстановление некогда прекрасного озера Урмия на северо-западе Ирана. И это не просто мечты. Это может стать вашей реальностью. Но вместо того, чтобы сделать это реальностью, ваши диктаторы навязывают вам тиранию и бедность – точно так же, как нам они навязывают войну".

"Вот уже 46 лет вас лишают самых базовых прав человека, – продолжил израильский премьер. – Права свободно выражать свое мнение. Права говорить и петь то, что вы хотите. У меня здесь стопка книг иранцев, впечатляющих иранских диссидентов, которые пишут правду и говорят правду. Но эти книги издаются за пределами Ирана из-за репрессий и жестокости".

"Вы, потомки Кира Великого, заслуживаете гораздо большего, – обращается Нетаниягу к иранскому народу. – Вам не нужны лидеры, которые бегут из страны, пока вы в одиночку страдаете во время тяжелой войны. Неда и Навид могли бы прославить Иран, обогатить его. Вместо этого они убиты и изгнаны. Так много просто выброшены в топку. Иранские тираны предпочитают переводить сотни миллиардов долларов не вам, а ХАМАСу, "Хизбалле" и хуситам. И это вместо того, чтобы финансировать ваши больницы, ваши школы, ваши дороги. Так не должно быть. Я призываю вас быть смелыми – дерзайте мечтать. Рискуйте ради вашей свободы, ради вашего будущего, ради ваших семей".

"Это стоит того. Выходите на улицы, требуйте справедливости, требуйте прозрачности и подотчетности, протестуйте против тирании, – продолжил Нетаниягу свое обращение. – Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. Не позволяйте этим фанатичным муллам портить вашу жизнь ни минутой дольше. И знайте – вы не одиноки. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир – с вами. Тираны в Тегеране – такие жестокие, такие бессердечные и такие трусливые – долго не продержатся. Вы это знаете. История это запишет. Скоро ваша страна будет свободна. У вас будет изобилие воды. Ваша экономика восстановится и будет процветать, и ваши дети снова будут радостными и беззаботными. Как сказал наш отец Теодор Герцль о еврейском государстве – если вы захотите, то это не будет мечтой. И я говорю вам: если вы захотите, свободный Иран – это не мечта. Сейчас время для действий. Сейчас время бороться за свободу".