В Иерусалиме прошел дождь. Возможны грозы на востоке и на юге страны

В Иерусалиме, где сегодня температура воздуха достигала 40 градусов, вечером прошел дождь.

Метеорологи предупреждали, что на фоне экстремальной жары в восточных районах и на юге страны возможны дожди и даже грозы.

Нынешняя неделя – самая жаркая в году по средним температурным показателям. Температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах.

Пик жары придется на 13, 14 и 15 августа.