В Иерусалиме прошел дождь. Возможны грозы на востоке и на юге страны
время публикации: 12 августа 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 20:44
В Иерусалиме, где сегодня температура воздуха достигала 40 градусов, вечером прошел дождь.
Метеорологи предупреждали, что на фоне экстремальной жары в восточных районах и на юге страны возможны дожди и даже грозы.
Нынешняя неделя – самая жаркая в году по средним температурным показателям. Температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах.
Пик жары придется на 13, 14 и 15 августа.
Ссылки по теме