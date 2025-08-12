x
12 августа 2025
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 20:37
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме прошел дождь. Возможны грозы на востоке и на юге страны

Иерусалим
Погода
время публикации: 12 августа 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 20:44
В Иерусалиме прошел дождь. Возможны грозы на юге страны
Yonatan Sindel/Flash90

В Иерусалиме, где сегодня температура воздуха достигала 40 градусов, вечером прошел дождь.

Метеорологи предупреждали, что на фоне экстремальной жары в восточных районах и на юге страны возможны дожди и даже грозы.

Нынешняя неделя – самая жаркая в году по средним температурным показателям. Температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах.

Пик жары придется на 13, 14 и 15 августа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

Установлен новый рекорд потребления электроэнергии в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 августа 2025

Кондиционер может быть опасен для здоровья. Новое исследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

Экстремальная жара в Израиле, в течение дня возрастет запыленность воздуха