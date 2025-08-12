AP: Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о переселении жителей Газы

Израиль обсуждает с властями Южного Судана возможность переселения в эту страну жителей сектора Газы. В публикации агентства Associated Press указывается, что факт переговоров подтвердили шесть источников.

Информационному агентству AP не удалось выяснить, насколько продвинулись эти переговоры.

Идея переселения большей части населения сектора Газы в другие страны была высказана президентом США Дональдом Трампом в феврале. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не раз заявлял, что он намерен реализовать эту идею, называя ее "добровольной миграцией".

В публикации отмечается, что для Южного Судана, пережившего гражданскую войну и экономические трудности, сотрудничество может стать шансом на улучшение отношений с Израилем и США.

https://apnews.com/article/israel-palestinians-hamas-war-gaza-relocation-south-sudan-15191c194cb6f972bc627a382d830edd