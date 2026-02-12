x
12 февраля 2026
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Израиль

Юрсоветница правительства требует предъявить уголовные обвинения главе Службы тюрем

время публикации: 12 февраля 2026 г., 17:29 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 18:39
Юрсоветница правительства Гали Баарав-Миара и глава Службы тюрем Коби Яакоби
Yonatan Sindel/Flash90

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) при государственной прокуратуре вновь уведомил руководителя Службы тюрем (ШАБАС) Коби Яакоби о том, что юрсоветница правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман рассматривают возможность предъявления ему уголовного обвинения по подозрению в злоупотреблении служебным положением ("тоар а-мидот") при условии проведения слушания.

Для назначения даты слушаний Яакоби предоставлен срок в три недели, его адвокат уведомлен о деталях процедуры.

В сообщении от имени пресс-службы министерства юстиции указано, что в течение многих лет Коби Яакоби занимал различные, в том числе высокие, должности в полиции и в ШАБАС.

По имеющимся подозрениям, в период своей работы руководителем ШАБАС он передал конфиденциальную информацию командиру подразделения ЯМАР Иудеи и Самарии Авишаю Муалему. Эта информация касалась ведущегося в отношении Муалема тайного расследования по подозрению в правонарушениях в сфере злоупотребления полномочиями.

Израиль
