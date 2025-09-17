"Нет места собакам ХАМАСа": на востоке Газы создана новая "милиция"

В районе Шуджаийя, на востоке города Газа, в основном уже контролируемом израильскими военными, начала действовать местная "милиция", возглавляемая 53-летним Хусамом Абд аль-Маджидом аль-Асталем, ранее служившим в спецслужбах ФАТХа, пишет Шахар Кляйман в издании "Исраэль а-Йом".

В публикации говорится, что группировка аль-Асталя связана с "народными силами" Ясира Абу Шабаба, контролирующего значительную часть восточного Рафиаха (Рафаха), на юге сектора Газы.

Хусам аль-Асталь объявил о создании своей "милиции" в Шуджаийе 22 августа, заявив, что его целью является "борьба терроризмом". Он призвал в свои ряды всех, кто недоволен властью ХАМАСа. В соцсетях были опубликованы фотографии аль-Асталя вместе с группой вооруженных людей. На одной из фотографий была размещена надпись на арабском: "Нет места собакам ХАМАСа".

Как и Абу Шабаб, аль-Асталь рассчитывает создать в контролируемом районе "безопасные гуманитарные зоны", свободные от ХАМАСа.

ХАМАС отреагировал на объявление аль-Асталя разоблачительными материалами, сообщив, что он – бывший офицер службы превентивной безопасности ПА, после военного переворота в июне 2007-го покинул Газу, "наладил контакты с Мосадом", в 2022-м вернулся и был арестован. ХАМАС утверждает, что Хусам аль-Асталь был причастен к ликвидации инженера Фади аль-Батша, застреленного в Малайзии в апреле 2018 года, и за это был приговорен к смертной казни. Но приговор не был приведен в исполнение, так как аль-Асталь сбежал из тюрьмы во время бомбардировок в начале войны "Железные мечи" и позже присоединился к группировке Абу Шабаба. ХАМАС объявил войну очередной "произраильской милиции".

Не совсем понятно, как может функционировать в Шуджаийе подобная "милиция", так как в этом районе продолжаются боевые действия и большая часть населения эвакуирована. Но, возможно, в будущем Хусаму аль-Асталю будет дозволен контролировать часть северо-востока Газы так же, как сейчас Ясир Абу Шабаб контролирует часть юго-востока сектора.

Отметим, что клан аль-Асталь до 2007 года был особо влиятелен в Хан-Юнисе, на юге сектора. Но некоторые его члены проживали в городе Газа. Во время военного переворота, устроенного ХАМАСом летом 2007-го, этот клан был разоружен, многие его члены были убиты или покинули Газу.