Водитель, насмерть сбивший 14-летнего демонстранта, останется под домашним арестом

Суд продлил срок содержания под домашним арестом водителя автобуса Хатиба Фархи, который сбил 14-летнего Йосефа Айзенталя во время акции протеста ультраортодоксов в Иерусалиме, еще на четыре дня. Полиция просила продлить арест на 10 дней.

В полиции указывают, что "излишне мягкое" отношение к водителю автобуса, который направил транспортное средство на облепивших автобус участников демонстрации, "создает опасный прецедент".

"При любой блокировке дорог, включая трассу Аялон, водители будут мчаться вперед и сбивать демонстрантов, не неся за это никакой ответственности, – цитирует источник в полиции 14 канал ИТВ. – Мы не отступим и будем добиваться серьезного обвинительного заключения".

Трагический инцидент произошел во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов против закона о призыве. На перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа демонстранты перекрыли дорогу, и автобус компании Extra, следовавший по 64-му маршруту, не мог продвигаться дальше. Сбив одного из протестующих, водитель продолжил движение. После первого столкновения с участниками акции автобус проехал сотни метров, прежде чем остановился.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть 14-летнего Йосефа Айзенталя, жителя иерусалимского квартала Рамот. Еще трое подростков в возрасте 14-17 лет получили легкие травмы.

По данным СМИ, водитель заявил, что пытался как можно быстрее покинуть район демонстрации, но был окружен толпой, которая бросала в автобус камни, оскорбляла и плевала в него. Перед наездом он обращался в полицию с просьбой о помощи.