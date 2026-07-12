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Ближний Восток

CENTCOM: Ормузский пролив открыт, Иран не контролирует движение судов

Война с Ираном
Centcom
Судоходство
время публикации: 12 июля 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 15:54
CENTCOM: Ормузский пролив открыт, Иран не контролирует движение судов
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, законно следующих через этот международный водный путь.

"Американские силы развернуты и готовы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, преследование, угрозы и произвольные заявления Ирана", – говорится в сообщении.

В CENTCOM подчеркнули, что Иран не контролирует пролив и не может в одностороннем порядке закрыть его для международного судоходства. По утверждению командования, движение торговых судов через Ормузский пролив продолжается.

Ближний Восток
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