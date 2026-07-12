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Культура

Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов полиции Нью-Йорка

Звезды
Музыканты
время публикации: 12 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 12:40
Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов полиции Нью-Йорка
AP Photo/Ryan Murphy

Стали известны новые подробности одной из самых обсуждаемых свадеб этого года – бракосочетания Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси, которое прошло в начале июля в нью-йоркском Madison Square Garden.

Как сообщил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, певица оплатила более 160 тысяч долларов за разрешение на проведение мероприятия. В эту сумму вошли расходы на сверхурочную работу полиции и дополнительные меры безопасности, необходимые для организации столь масштабного частного события.

По словам мэра города, подобные платежи являются стандартной практикой, если мероприятие требует использования городской инфраструктуры – например, перекрытия улиц или привлечения дополнительных сотрудников правоохранительных органов. "Тейлор Свифт уже оплатила стоимость разрешения – более 160 тысяч долларов за само мероприятие и связанные с ним меры реагирования", – заявил Мамдани на пресс-конференции.

Впрочем, по сравнению с общим бюджетом свадьбы, эта сумма выглядит незначительной. По данным американских СМИ, организация торжеств обошлась в десятки миллионов долларов.

Празднование проходило 2 и 3 июля на арене Madison Square Garden в центре Манхэттена. Сообщается, что на свадьбе присутствовали более тысячи гостей, а ради обеспечения безопасности вокруг комплекса в течение трех дней четыре квартала и усиливали полицейское присутствие.

Церемонию вел актер Адам Сандлер. А выступали на свадьбе Пол Маккартни, Стиви Никс, Сиара и Ферги. По информации источников, интерьер арены был полностью преобразован и превратился в настоящий цветущий сад.

Организаторы уделили особое внимание конфиденциальности: гостям запретили пользоваться телефонами и вести фото- и видеосъемку, а также обязали подписать соглашения о неразглашении (NDA).

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