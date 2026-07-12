СМИ цитируют раввина Йосефа: "На Айзенкота можно положиться. Нетаниягу – лгун". ШАС опровергает

Продолжается процесс сближения партий ШАС и "Яшар". Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", в беседах с приближенными и учениками один из духовных лидеров ШАС раввин Ицхак Йосеф якобы заявил, что "возможно, мы поддержим Айзенкота на пост премьер-министра на ближайших выборах".

"Айзенкот – хороший человек, пылкий еврей, он любит тех, кто учит Тору, его бабушка голосовала за ШАС, она хотела, чтобы он стал раввином. Этого не произошло, но все же на него можно положиться", – сказал раввин Йосеф.

Он коснулся и политических перспектив. "Возможно, мы пойдем с Айзенкотом на предстоящих выборах, его можно поддержать на пост премьер-министра. На него можно положиться. Нетаниягу обманул нас в том, что касается закона о призыве, и в других вопросах. На него нельзя полагаться, он лгун", – сказал, по версии "Галей ЦАХАЛ", раввин Йосеф.

В канцелярии раввина Йосефа категорически опровергли приведенные цитаты. "Мы сожалеем, что кто-то фальсифицирует слова и называет цитатами то, что никогда не было сказано", – заявляют в окружении раввина Йосефа.

Накануне "Кан" опубликовал отрывок из еженедельного выступления раввина Йосефа перед учениками. "Есть люди, которые способны раскаяться в своих грехах, есть те, кто нет. Айзенкот способен, Нетаниягу – нет", – по версии "Кан", говорил раввин Йосеф.