В Израиле начался сезон откладывания яиц морскими черепахами: что важно знать

На израильских побережьях начался сезон кладки морских черепах. Самки логгерхедов (бурых морских черепах) начали ночью выходить на морской берег, чтобы отложить яйца. Черепахи обычно возвращаются на те самые пляжи, где сами появились на свет.

Как сообщает Управление природы и парков, за минувшие выходные были обнаружены три первые кладки морских черепах. В Ашкелоне на пляже волонтер Одед Саада нашел гнездо с 74 яйцами: кладка была успешно перенесена на новую инкубационную площадку в районе Тель-Ашкелон. Инкубационные площадки предназначены для безопасного развития черепашат, ведь на используемых людьми для отдыха пляжах их вылупление под большим вопросом.

Еще одно гнездо было найдено в Ницаним, где Гай Шонк обнаружил следы логгерхеда на песке и по ним вышел на зарытое гнездо. Гнездо было оцеплено и защищено. Третье гнездо было обнаружено в Атлите, и 81 яйцо из него перенесли на инкубационную площадку Хоф а-Галим.

Управление природы и парков напоминает правила при обнаружении следов морских черепах или самих черепах. Важно не стирать и не затаптывать их следы, и сообщать о них по номеру *3639. Не пытайтесь самостоятельно раскапывать или переносить кладки: эта операция требует профессиональных знаний, и неправильные действия могут привести к гибели эмбрионов.

Если вам удалось увидеть черепаху во время откладывания яиц, следует держаться на расстоянии не менее 20 метров, не светить на нее фонарями, не шуметь и не использовать вспышку при съемке. Это крайне важно, ведь если черепаху спугнуть, она не завершит кладку, вернется в море и может даже погибнуть.

В период откладывания черепашьих яиц около 300 волонтеров Управления природы и парков будут ежедневно патрулировать пляжи, чтобы помочь новорожденным черепашкам безопасно добраться до моря.