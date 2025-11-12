ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидированы трое боевиков, приблизившихся к военным
время публикации: 12 ноября 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 20:09
В районе Рафиаха четверо боевиков приблизились к израильским военным, занятым уничтожением подземной террористической инфраструктуры.
Наземные силы при содействии ВВС ЦАХАЛа ликвидировали трех из них.
В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.
"Силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", – подчеркивается в сообщении.
Ссылки по теме