ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидированы трое боевиков, приблизившихся к военным

В районе Рафиаха четверо боевиков приблизились к израильским военным, занятым уничтожением подземной террористической инфраструктуры.

Наземные силы при содействии ВВС ЦАХАЛа ликвидировали трех из них.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", – подчеркивается в сообщении.