12 ноября 2025
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидированы трое боевиков, приблизившихся к военным

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 12 ноября 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 20:09
ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидированы трое боевиков, приблизившихся к военным
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Рафиаха четверо боевиков приблизились к израильским военным, занятым уничтожением подземной террористической инфраструктуры.

Наземные силы при содействии ВВС ЦАХАЛа ликвидировали трех из них.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", – подчеркивается в сообщении.

