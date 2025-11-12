x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя жительница Кацрина Рейчел Шира

Розыск
время публикации: 12 ноября 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:10
Внимание, розыск: пропала 17-летняя жительница Кацрина Рейчел Шира
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Рахель Оджани Ширы дос Сантос, известной также как Рейчел Шира. Девушка проживает в Кацрине, в последний раз ее видели 30 октября в Афуле.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, темные вьющиеся волосы, смуглая кожа (она является представительницей выходцев из Бразилии).

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 04-6968222.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook