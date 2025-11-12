Внимание, розыск: пропала 17-летняя жительница Кацрина Рейчел Шира

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Рахель Оджани Ширы дос Сантос, известной также как Рейчел Шира. Девушка проживает в Кацрине, в последний раз ее видели 30 октября в Афуле.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, темные вьющиеся волосы, смуглая кожа (она является представительницей выходцев из Бразилии).

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 04-6968222.