x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пентагон опровергает сообщения о намерении построить американскую военную базу возле Газы

Газа
США
Израиль
время публикации: 12 ноября 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:03
Пентагон опровергает сообщения о намерении построить американскую военную базу возле Газы
AP Photo/Kevin Wolf

В Пентагоне опровергли сообщения, появившиеся ранее в израильских СМИ, о намерении построить американскую военную базу возле сектора Газы. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на CENTCOM.

Источник подчеркнул, что не планируется размещение американских сил в этом районе для поддержания режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

Согласно сообщениям в СМИ, в настоящее время в Израиле находятся около 200 американских военных, они обеспечивают работу координационного центра в Кирьят-Гате.

Отметим, что сообщения о намерении США построить военную базу на границе с сектором Газы появились 11 ноября. В публикациях также называлась стоимость проекта – 500 миллионов долларов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 ноября 2025

"Шомрим": США планируют строительство большой военной базы на границе с сектором Газы