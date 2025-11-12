Пентагон опровергает сообщения о намерении построить американскую военную базу возле Газы

В Пентагоне опровергли сообщения, появившиеся ранее в израильских СМИ, о намерении построить американскую военную базу возле сектора Газы. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на CENTCOM.

Источник подчеркнул, что не планируется размещение американских сил в этом районе для поддержания режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

Согласно сообщениям в СМИ, в настоящее время в Израиле находятся около 200 американских военных, они обеспечивают работу координационного центра в Кирьят-Гате.

Отметим, что сообщения о намерении США построить военную базу на границе с сектором Газы появились 11 ноября. В публикациях также называлась стоимость проекта – 500 миллионов долларов.