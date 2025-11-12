x
12 ноября 2025
последняя новость: 19:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 ноября 2025
12 ноября 2025
последняя новость: 19:22
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: за "желтой линией" в Хан-Юнисе ликвидирован боевик

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 12 ноября 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 18:43
ЦАХАЛ: за "желтой линией" в Хан-Юнисе ликвидирован боевик
Chaim Goldberg/Flash90

В районе Хан-Юниса вооруженный боевик пересек "желтую линию" и приблизился к израильским военным.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что боевик представлял немедленную угрозу для действовавших в этом районе сил ЦАХАЛа и он был ликвидирован.

"Силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", - подчеркивается в сообщении.

