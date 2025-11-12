ЦАХАЛ: за "желтой линией" в Хан-Юнисе ликвидирован боевик

В районе Хан-Юниса вооруженный боевик пересек "желтую линию" и приблизился к израильским военным.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что боевик представлял немедленную угрозу для действовавших в этом районе сил ЦАХАЛа и он был ликвидирован.

"Силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", - подчеркивается в сообщении.