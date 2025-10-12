Саудовский телеканал "Аль-Арабия": Сирия намерена передать Израилю останки разведчика Эли Коэна

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственный источник сообщил, что Сирия планирует в ближайшее время передать Израилю останки разведчика Эли Коэна, казненного 60 лет назад в Дамаске.

В Израиле это сообщение не комментируют.

Вдова Эли Коэна, Надя Коэн, рассказала новостной службе N12, что ни "Мосад", ни канцелярия премьер-министра, ни координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш в последнее время с ней не связывались.

По словам Нади Коэн, сообщение взволновало ее однако она относится к нему скептически. Если "Мосад" ничего не знает о возможном обнаружении останков ее мужа в Сирии, подчеркнула она, то, вероятнее всего, речь идет о ложной информации.