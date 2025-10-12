x
12 октября 2025
Израиль

8-летний ребенок получил тяжелые травмы, попытавшись съехать с горки на велосипеде для малышей

время публикации: 12 октября 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 17:36
8-летний ребенок получил тяжелые травмы, попытавшись съехать с горки на велосипеде для малышей
Yonatan Sindel_Flash90

В одном из населенных пунктов в региональном совете Самарии двое восьмилетних мальчиков получили травмы при попытке съехать с горки на беспедальном велосипеде для малышей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мальчиков получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении. Он будет доставлен на вертолете ЦАХАЛа в больницу "Бейлинсон".

Второй ребенок получил легкие травмы и не нуждался в госпитализации.

Израиль
