8-летний ребенок получил тяжелые травмы, попытавшись съехать с горки на велосипеде для малышей

В одном из населенных пунктов в региональном совете Самарии двое восьмилетних мальчиков получили травмы при попытке съехать с горки на беспедальном велосипеде для малышей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мальчиков получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении. Он будет доставлен на вертолете ЦАХАЛа в больницу "Бейлинсон".

Второй ребенок получил легкие травмы и не нуждался в госпитализации.