8-летний ребенок получил тяжелые травмы, попытавшись съехать с горки на велосипеде для малышей
время публикации: 12 октября 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 17:36
В одном из населенных пунктов в региональном совете Самарии двое восьмилетних мальчиков получили травмы при попытке съехать с горки на беспедальном велосипеде для малышей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мальчиков получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении. Он будет доставлен на вертолете ЦАХАЛа в больницу "Бейлинсон".
Второй ребенок получил легкие травмы и не нуждался в госпитализации.
