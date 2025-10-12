Террорист, напавший на сотрудницу в тюрьме "Кциот", не выйдет на свободу в рамках сделки
время публикации: 12 октября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 15:40
Террорист, который ударил сотрудницу тюрьмы "Кциот" во время процедуры проверки документов 11 октября, не будет освобожден в рамках сделки с ХАМАСом. Его арест продлен на три дня.
Речь идет о жителе сектора Газы, не входящем в список ключевых террористов, освобождаемых в рамках сделки.
Расследование этого инцидента продолжается.