"Голубой щит – 6": полиция Израиля готовится встречать Трампа

Полиция сообщает о готовности к операции "Голубой щит – 6" во время визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что полиции придется действовать одновременно и обеспечивая безопасность операции по возвращению в Израиль из Газы освобожденных заложников, и сопровождая в Иудею и Самарию, а также в Газу, освобождаемых заключенных израильских тюрем.

В операции "Голубой щит – 6" будут задействованы с раннего утра 13 октября тысячи сотрудников полиции, пограничной полиции и добровольцев. Силы будут развернуты в аэропорту "Бен-Гурион", в Иерусалимском округе и на основных магистралях, ведущих в столицу.

Во время визита ожидаются перебои в движении и перекрытие дорог на маршрутах, ведущих в Иерусалим и в самом городе.

С 7 утра шоссе №1, от "Бен-Гуриона" до Иерусалима, будет закрыто для движения транспортных средств в обоих направлениях и откроется только по завершении визита Трампа в Израиль. Для проезда в Иерусалим можно использовать следующие альтернативные маршруты: шоссе 443, шоссе 386, шоссе 395, шоссе 60, шоссе 90. Рекомендуется использовать Waze.

Полиция Израиля обращает особое внимание СМИ и общественности на то, что во время визита Трампа эксплуатация любых воздушных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, над аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом строго запрещена.