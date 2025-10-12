x
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обращение Нетаниягу: "Мы добились впечатляющих побед, но кампания еще не закончена"

Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 октября 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 21:12
Обращение Нетаниягу: "Мы добились впечатляющих побед, но война еще не закончена"
кадр из видео GPO

В видеообращении, которое было записано заранее и показано всеми израильскими телеканалами, Биньямин Нетаниягу прокомментировал прекращение огня с ХАМАСом и освобождение заложников.

"Это вечер радости, потому что завтра наши сыны вернутся домой, но радость омрачена печалью по поводу освобождения убийц", – сказал Биньямин Нетаниягу. Он отметил, что многие не верили в то, что этот день настанет, но он сам, бойцы ЦАХАЛа и еще множество израильтян никогда не теряли веры.

"Я знаю, что у нас есть много разногласий. Но в этот день мы можем отодвинуть их в сторону, потому что совместными усилиями мы добились грандиозных успехов. Добились побед, которые поразили весь мир. Вместе с тем война не завершена. Перед нами множество вызовов в сфере безопасности. Часть наших врагов пытаются восстановиться, чтобы атаковать нас снова. Мы с этим разберемся", – сказал премьер-министр.

Биньямин Нетаниягу отметил, что перед Израилем благодаря его победам открылись большие возможности, которых не было раньше.

Говоря о семьях заложников, Биньямин Нетаниягу сказал, что во время войны он вместе с женой много раз встречался с ними. "Мы видели их боль, тоску и слезы. Я помнил об этих встречах при принятии каждого решения. Мы обнимали родных заложников, и я обещал им: "Я не успокоюсь, пока не верну ваших близких".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Начальник генштаба ЦАХАЛа в обращении к "поколению войны" объявил о победе