Обращение Нетаниягу: "Мы добились впечатляющих побед, но кампания еще не закончена"

В видеообращении, которое было записано заранее и показано всеми израильскими телеканалами, Биньямин Нетаниягу прокомментировал прекращение огня с ХАМАСом и освобождение заложников.

"Это вечер радости, потому что завтра наши сыны вернутся домой, но радость омрачена печалью по поводу освобождения убийц", – сказал Биньямин Нетаниягу. Он отметил, что многие не верили в то, что этот день настанет, но он сам, бойцы ЦАХАЛа и еще множество израильтян никогда не теряли веры.

"Я знаю, что у нас есть много разногласий. Но в этот день мы можем отодвинуть их в сторону, потому что совместными усилиями мы добились грандиозных успехов. Добились побед, которые поразили весь мир. Вместе с тем война не завершена. Перед нами множество вызовов в сфере безопасности. Часть наших врагов пытаются восстановиться, чтобы атаковать нас снова. Мы с этим разберемся", – сказал премьер-министр.

Биньямин Нетаниягу отметил, что перед Израилем благодаря его победам открылись большие возможности, которых не было раньше.

Говоря о семьях заложников, Биньямин Нетаниягу сказал, что во время войны он вместе с женой много раз встречался с ними. "Мы видели их боль, тоску и слезы. Я помнил об этих встречах при принятии каждого решения. Мы обнимали родных заложников, и я обещал им: "Я не успокоюсь, пока не верну ваших близких".