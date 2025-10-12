Внимание, розыск: пропал 22-летний Симха Бонам Энгельман из Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего Симхи Бонама Энгельмана, проживающего в Ашдоде. В последний раз его видели 17 сентября, когда он выходил из дома, но только сегодня его родные разрешили опубликовать объявление о его розыске.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худой, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 08-6387222.