ЦАХАЛ перечисляет безопасные для эвакуации районы: оставаться в Газе нельзя

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал инструкции по безопасной эвакуации из города Газа: в инструкции перечислены районы, куда могут направиться жители зоны боевых действий.

В этот список входят Нусейрат, Аль-Бурейдж, Аль-Зуэйда, Аль-Магази, территория западнее района Аль-Мусаддар, Дир-эль-Балах, 6 и 7 сектора района Аль-Карана, районы Аль-Мауаси и Аль-Джалаа в Хан-Юнисе, территория западнее района Аль-Амаль в Хан-Юнисе, районы Ан-Наср и Ат-Тахрир в Хан-Юнисе, территории к западу от района Батн ас-Самин и к западу от района Кайзан Абу Рашуан в Хан-Юнисе.

"Жители города Газа! ЦАХАЛ намерен разгромить ХАМАС, и будет мощно действовать в районе города Газа, как это делалось по всему сектору, – гласит это сообщение. – Ради вашей безопасности просим немедленно отправиться в указанные районы. Оставаться в городе Газа крайне опасно!"