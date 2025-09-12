x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ перечисляет безопасные для эвакуации районы: оставаться в Газе нельзя

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 сентября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 11:58
ЦАХАЛ перечисляет безопасные для эвакуации районы: оставаться в Газе нельзя
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал инструкции по безопасной эвакуации из города Газа: в инструкции перечислены районы, куда могут направиться жители зоны боевых действий.

В этот список входят Нусейрат, Аль-Бурейдж, Аль-Зуэйда, Аль-Магази, территория западнее района Аль-Мусаддар, Дир-эль-Балах, 6 и 7 сектора района Аль-Карана, районы Аль-Мауаси и Аль-Джалаа в Хан-Юнисе, территория западнее района Аль-Амаль в Хан-Юнисе, районы Ан-Наср и Ат-Тахрир в Хан-Юнисе, территории к западу от района Батн ас-Самин и к западу от района Кайзан Абу Рашуан в Хан-Юнисе.

"Жители города Газа! ЦАХАЛ намерен разгромить ХАМАС, и будет мощно действовать в районе города Газа, как это делалось по всему сектору, – гласит это сообщение. – Ради вашей безопасности просим немедленно отправиться в указанные районы. Оставаться в городе Газа крайне опасно!"

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2025

707-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2025

ВВС ЦАХАЛа завершили третью волну атак на цели в городе Газа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2025

"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ начинает регулярное оповещение жителей города Газа