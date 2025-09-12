x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет ЦАХАЛа по Иудее и Самарии: десятки задержанных за неделю, разрушены пять домов террористов

время публикации: 12 сентября 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 13:00
Отчет ЦАХАЛа по Иудее и Самарии: десятки задержанных за неделю, разрушены пять домов террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ходе операции "Щит Иерусалима", начатой после теракта в Рамоте, жертвами которого стали шесть израильтян. Целью операции заявлено уничтожение террористической инфраструктуры в районе деревень Аль-Кубайбэ и Катана, около Рамаллы, откуда вышли террористы, совершившие нападение в Иерусалиме.

В рамках этой операции задержаны более 20 подозреваемых в террористической деятельности, проведено свыше 700 обысков, конфискованы 38 единиц страйкбольных стволов, детали оружия, патроны, флаги "Исламского государства" и военная амуниция. Разрушены несколько незаконных построек.

Сообщается также о действиях на этой неделе в районе Дженина и Кабатии, к югу от Дженина, где несколько террористов были ликвидированы, некоторые боевики задержаны, конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора, и оружие.

На этой неделе были снесены пять домов террористов, причастных к убийствам израильтян. Задержан 21 подозреваемый в террористической деятельности и в "каменных атаках".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2025

707-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии