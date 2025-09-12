Отчет ЦАХАЛа по Иудее и Самарии: десятки задержанных за неделю, разрушены пять домов террористов

ЦАХАЛ сообщает о ходе операции "Щит Иерусалима", начатой после теракта в Рамоте, жертвами которого стали шесть израильтян. Целью операции заявлено уничтожение террористической инфраструктуры в районе деревень Аль-Кубайбэ и Катана, около Рамаллы, откуда вышли террористы, совершившие нападение в Иерусалиме.

В рамках этой операции задержаны более 20 подозреваемых в террористической деятельности, проведено свыше 700 обысков, конфискованы 38 единиц страйкбольных стволов, детали оружия, патроны, флаги "Исламского государства" и военная амуниция. Разрушены несколько незаконных построек.

Сообщается также о действиях на этой неделе в районе Дженина и Кабатии, к югу от Дженина, где несколько террористов были ликвидированы, некоторые боевики задержаны, конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора, и оружие.

На этой неделе были снесены пять домов террористов, причастных к убийствам израильтян. Задержан 21 подозреваемый в террористической деятельности и в "каменных атаках".