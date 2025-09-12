ЦАХАЛ расширяет КПП для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы. Видео

В рамках программы по перемещению населения из города Газа на юг сектора в целях его защиты и в рамках усилий по адаптации гуманитарных услуг на юге сектора Газы к прибытию перемещенных лиц, ЦАХАЛ начал работы по расширению КПП 147.

После расширения КПП будет существенно увеличен объем помощи, поступающей в гуманитарную зону.

В последние дни в ЦАХАЛе занимались подготовкой и обустройством территории, включая прокладку инфраструктуры и маршрутов и расширение территории для товаров.

После завершения работ пропускная способность пункта по приему грузовиков вырастет втрое, до 150 машин в день, что позволит увеличить завоз помощи в гуманитарную зону.