12 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ расширяет КПП для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 12:40
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках программы по перемещению населения из города Газа на юг сектора в целях его защиты и в рамках усилий по адаптации гуманитарных услуг на юге сектора Газы к прибытию перемещенных лиц, ЦАХАЛ начал работы по расширению КПП 147.

После расширения КПП будет существенно увеличен объем помощи, поступающей в гуманитарную зону.

В последние дни в ЦАХАЛе занимались подготовкой и обустройством территории, включая прокладку инфраструктуры и маршрутов и расширение территории для товаров.

После завершения работ пропускная способность пункта по приему грузовиков вырастет втрое, до 150 машин в день, что позволит увеличить завоз помощи в гуманитарную зону.

Израиль
