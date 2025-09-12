x
12 сентября 2025
Житель Кирьят-Оно задержан за граффити "Пожиратели смерти"

время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 19:22
Житель Кирьят-Оно задержан за граффити "Пожиратели смерти"
В пятницу, 12 сентября, в полицию поступило сообщение об оскорбительном граффити, нанесенном на стену возле синагоги на улице Ицхака Рабина в Кирьят-Оно. Граффити представляло собой надпись: "Пожиратели смерти".

Полицейские прибыли на место, провели расследование и сбор улик, в результате чего им удалось выявить подозреваемого в повреждении городского имущества, 51-летнего жителя Кирьят-Оно.

По окончании допроса подозреваемый был освобожден под домашний арест.

