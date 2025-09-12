Житель Кирьят-Оно задержан за граффити "Пожиратели смерти"
В пятницу, 12 сентября, в полицию поступило сообщение об оскорбительном граффити, нанесенном на стену возле синагоги на улице Ицхака Рабина в Кирьят-Оно. Граффити представляло собой надпись: "Пожиратели смерти".
Полицейские прибыли на место, провели расследование и сбор улик, в результате чего им удалось выявить подозреваемого в повреждении городского имущества, 51-летнего жителя Кирьят-Оно.
По окончании допроса подозреваемый был освобожден под домашний арест.