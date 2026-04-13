последняя новость: 13:53
13 апреля 2026
Израиль

Автобус столкнулся с грузовиком с газовыми баллонами на шоссе №1, есть пострадавшие

время публикации: 13 апреля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 14:00
Пресс-служба МАДА

На шоссе №1 возле развязки Анава пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозящим газовые баллоны. Экстренные службы сообщают, что водитель грузовика оказался заблокирован в искореженной кабине, он без сознания.

На месте происшествия была проведена сложная спасательная операция. По сообщению "Маген Давид Адом", пострадавшего удалось извлечь из кабины, после чего в критическом состоянии его эвакуировали в больницу. Водитель автобуса, 39-летняя женщина, получила легкие травмы.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

На 4-м шоссе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2026

В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, множество погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 ноября 2025

В Индии грузовик врезался в автобус, десятки погибших