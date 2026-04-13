Автобус столкнулся с грузовиком с газовыми баллонами на шоссе №1, есть пострадавшие
время публикации: 13 апреля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 14:00
На шоссе №1 возле развязки Анава пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозящим газовые баллоны. Экстренные службы сообщают, что водитель грузовика оказался заблокирован в искореженной кабине, он без сознания.
На месте происшествия была проведена сложная спасательная операция. По сообщению "Маген Давид Адом", пострадавшего удалось извлечь из кабины, после чего в критическом состоянии его эвакуировали в больницу. Водитель автобуса, 39-летняя женщина, получила легкие травмы.
