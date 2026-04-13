Пенсионное мошенничество: задержаны страховой агент и сотрудник Налогового управления

В ходе совместного расследования подразделения полиции ЛАХАВ-433 и Налогового управления была разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконным выводом пенсионных накоплений и фондов компенсации по увольнению ("пицуим") со счетов граждан, используя поддельные документы.

В понедельник, 13 апреля, были задержаны страховой агент и сотрудник Налогового управления, которых подозревают в создании сложной мошеннической схемы, коррупции и налоговых преступлениях.

Как сообщает INN, фигуранты расследования действовали с целью вывода средств пособий и компенсаций из пенсионных фондов вкладчиков до установленного законом срока. Чтобы обеспечить досрочное снятие средств без уплаты высокого налога, предусмотренного законом, подозреваемые создавали ложную видимость законности и подделывали официальные разрешения.

Они вносили ложные данные в компьютерные системы, чтобы легализовать освобождение средств. Следствие полагает, что сотрудник Налогового управления получал взятки за содействие, а деньги, полученные в результате аферы, отмывались различными способами. В полиции и ЛАХАВ 433 отмечают, что расследование находится на начальной стадии, и в дальнейшем планируется допросить еще десятки причастных.

В Налоговом управлении предупреждают об опасности "волшебных решений" по выводу пенсионных средств: незаконное досрочное снятие средств существенно вредит пенсионным правам. Согласие на предложения обойти налоговые обязательства может привести к уголовному преследованию, конфискации денег и крупным штрафам.