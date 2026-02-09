На 4-м шоссе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств
время публикации: 09 февраля 2026 г., 00:09 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 00:15
На 4-м шоссе, недалеко от перекрестка Пардесия, произошла авария с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. В аварии пострадали четыре человека, состояние двоих из которых тяжелое.
По словам парамедиков "Маген Давид Адом", легковые машины оказались зажаты между грузовиком и автобусом, находившиеся в них мужчины (примерно 30 лет) получили тяжелые травмы, но находились в сознании.
Пострадавшие доставлены в больницы "Ланиадо" в Нетании и "Меир" в Кфар-Сабе.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
