Нетаниягу поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии и поблагодарил Орбана за поддержку Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем Х-блоге поблагодарил Виктора Орбана, проигравшего выборы, за поддержку Израиля и поздравил с победой Петера Мадьяра. Пост был опубликован спустя почти сутки после того, как стало известно о проигрыше Орбана.

"Дорогой друг Виктор Орбан – истинный друг Израиля, который твердо стоял на нашей стороне перед лицом несправедливых международных нападок и поддерживал наших солдат в справедливой войне самообороны против жестоких террористов. Народ Израиля навсегда запомнит это", – написал Нетаниягу.

Одновременно он поздравил Мадьяра с победой на выборах и выразил надежду на продолжение "крепких связей" между странами.

Мадьяр одержал на выборах 12 апреля сокрушительную победу: его партия Tisza получила 138 из 199 мест в парламенте, набрав 53,6% голосов, тогда как партия Орбана Fidesz получила лишь 55 мест. Таким образом, Tisza получила конституционное большинство в две трети, необходимое для внесения изменений в конституцию. Орбан находился на посту премьер-министра 16 лет подряд.