В Кирьят-Гате в ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электровелосипеде
время публикации: 13 августа 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 19:38
На улице Натран в Кирьят-Гате автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (мужчина примерно 70 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
