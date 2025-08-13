x
Израиль

В Кирьят-Гате в ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электровелосипеде

ДТП
время публикации: 13 августа 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 19:38
В Кирьят-Гате в ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

На улице Натран в Кирьят-Гате автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (мужчина примерно 70 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
