В секторе Газы ликвидирован боевик "Нухбы", причастный к похищению трех военнослужащих ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: 7 августа в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы был ликвидирован Абдалла Саид Абд аль-Багин, заместитель командира спецназа "Нухба" батальона "Центральная Джабалия" террористической организации ХАМАС. Боевик был уничтожен по наводке бойцов 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш".
По данным израильских спецслужб, 7 октября 2023 года аль-Багин участвовал в нападении на КПП "Эрез" и был причастен к похищению военнослужащих Рона Шермана, Ника Бейзера, Тамира Нимроди. Кроме того, во время войны террорист активно участвовал в боевых вылазках против сил ЦАХАЛа на севере сектора.
צה״ל ושב״כ ממשיכים לחסל מחבלי נח'בה בארגון הטרור חמאס: חוסל מחבל אשר לקח חלק בחטיפתם של החיילים רון שרמן ז"ל, ניק בייזר ז"ל ותמיר נמרודי
צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום, תקפו וחיסלו בהכוונת חטיבת האש 215, ב-7 באוגוסט 2025, את המחבל עבדאללה סעיד עבד אלבגין, ששימש כסגן מפקד פלוגת… pic.twitter.com/nOSSWJHvNP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 13, 2025