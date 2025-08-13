x
13 августа 2025
13 августа 2025
Израиль

В секторе Газы ликвидирован боевик "Нухбы", причастный к похищению трех военнослужащих ЦАХАЛа

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 13 августа 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 18:43
В секторе Газы ликвидирован боевик "Нухбы", причастный к похищению трех военнослужащих ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 7 августа в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы был ликвидирован Абдалла Саид Абд аль-Багин, заместитель командира спецназа "Нухба" батальона "Центральная Джабалия" террористической организации ХАМАС. Боевик был уничтожен по наводке бойцов 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш".

По данным израильских спецслужб, 7 октября 2023 года аль-Багин участвовал в нападении на КПП "Эрез" и был причастен к похищению военнослужащих Рона Шермана, Ника Бейзера, Тамира Нимроди. Кроме того, во время войны террорист активно участвовал в боевых вылазках против сил ЦАХАЛа на севере сектора.

Израиль
