Возле Кафр-Кары автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое

На 65-м шоссе, недалеко от Кафр-Кары, автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы, он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.