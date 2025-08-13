x
Возле Кафр-Кары автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое

время публикации: 13 августа 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 20:48
На 65-м шоссе, недалеко от Кафр-Кары, автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы, он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

