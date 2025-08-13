Возле Кафр-Кары автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
На 65-м шоссе, недалеко от Кафр-Кары, автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы, он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
